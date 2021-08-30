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Зеленский приедет к Байдену не с просьбами, а с предложениями - Арестович Алексей Арестович надеется, что на переговорах будет решено несколько стратегических вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский привезет на переговоры к президенту США Джо Байдену не просьбы, а предложения.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Во-первых, надо установить личные отношения с Байденом. Это химия, которая возникает в живом общении, это очень важно. И здесь будет решено несколько стратегических вопросов, так как речь идет о существенном увеличении оборонного взаимодействия между США и Украиной. Там рассматривается несколько вариантов. Второе - энергетическая сфера, там тоже много сюрпризов ждет, в том числе по "Северному потоку-2". Относительно политической части - речь о том, чтобы американский представитель стал частью "минского" процесса в том или ином варианте", - рассказал он.

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По словам Арестовича, "впервые в истории Украина привезет не просьбы, а предложения".

"Мы хотим сделать вклад в обоюдную безопасность государств относителньо энергетической и политической сфер, в частности встреча с Илоном Маском и Тимом Куком посвящена также нашим предложениям, а не просьбам. Мы понемногу становимся более субъектными - и это очень хорошо", - заявил советник главы ОП.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" подробно рассказал о причинах переноса визита.

"31 августа - это дата, на которую талибы поставили ультиматум о прекращении эвакуации. Никто не знает вообще, что будет. Наоборот, признаком высокого доверия является то, что несмотря на это, не стали переносить визит. Этого многие из лидеров мира не дождались. НАТО и США в режиме standby. Если начнется военное влияние на аэропорт Кабула, а сегодня 5 ракет упало в тот район, то это будет решение, которое будет принимать верховный главнокомандующий, то есть Байден и все военно-политическое руководство США, с которым и должна общаться украинском делегация. И они попросили подождать сутки, чтобы пройти по крайней мере 31 августа", - рассказал он.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.