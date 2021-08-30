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Арестович рассказал о здоровье Кравчука после операции на сердце Возглавлять украинскую делегацию в ТКГ в ближайшие месяцы будет Алексей Резников

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук находится в сложном периоде реабилитации после операции на сердце.

Об этом рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

На вопрос, как чувствует себя Кравчук, Арестович ответил:

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. Человеку 87-й год, операция на сердце, это всегда очень сложно".

По его словам, возглавлять украинскую делегацию в ТКГ пока будет вице-премьер-министр Алексей Резников.