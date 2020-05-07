10:05, Сегодня

Глава Минздрава рассказал, чем должна завершиться медреформа в Украине По мнению министра, массовые увольнения врачей могут быть спровоцированы тем, что больницы не успели подготовиться к новой системе финансирования

Министр здравоохранения Максим Степанов в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24" рассказал, чем должна закончиться реформа здравоохранения.

"Мы хотим иметь качественную и доступную медицину, которой мы сможем гордиться, которой мы можем доверять, когда мы звоним "103" и уверены, что скорая приедет за 10-20 минут, что эта скорая довезет нас в больницу, в которой нам предоставят 100% качественную медицинскую помощь и будут бороться за нашу жизнь. Именно это является настоящей медициной, именно этим должна закончиться реформа - реформирование отрасли", - сказал Степанов.

Также министр напомнил о системе помощи конкретному пациенту.

"Мы хотим достичь принципа "деньги ходят за пациентом", что конкретная медицинская помощь оказывается конкретному пациенту, мы не платим за лишние кровати, за стены, мы платим за пациента, то есть государство гарантирует, что пациенту будет оказана медпомощь. Чтобы это сделать, надо платить по конкретным тарифам, и эти тарифы должны быть рассчитаны не с неба, а из реальной стоимости лечения. Туда должна закладываться реальная стоимость лекарственных средств, вознаграждение врачей, не в низком уровне, а справедливая зарплата. Чтобы по этому пути идти, мы рассчитали пакеты по COVID-19, где учтена зарплата с учетом 300% доплат и были учтены все лекарственные средства национального протокола лечения, которые мы утвердили в начале апреля", - сказал Степанов.

По мнению министра, сроков подготовки больниц к новой системе финансирования оказалось недостаточно.

"Государство должно было подготовить все наши больницы к второй модели финансирования, к новым условиям. Эти условия невозможно выполнить за месяц, потому что условия, в которых будут работать наши больницы, они получили за месяц-полтора до 1 апреля. В результате аудита мы увидели закрытие больниц, увольнения медработников, которые уже происходят. Я четко понял, что если это будет продолжаться - увольнение медработников станет массовым", - сказал Степанов.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что президент Владимир Зеленский не давал поручений об отмене второго этапа медицинской реформы в Украине, речь идет лишь об "исправлении просчетов".

Ранее Зеленский заявил, что из-за второго этапа медреформы в Украине могут быть уволены 50 тысяч медработников и закрыты более 300 больниц. Глава государства призвал Минздрав и Верховную Раду "исправить ошибки" в реформе.