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Зеленский в США поднимет вопрос украинских политзаключенных в России: подробности Президент повезет в Вашингтон списки украинских заложников Кремля, сообщила Людмила Денисова

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США затронет вопрос заложников, военнопленных и политзаключенных, которые незаконно удерживаются в тюрьмах на территории России, аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Об этом рассказала в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Почему сегодня Виталий Маркив на свободе? Почему Олег Сенцов? Почему наши моряки два года назад вернулись? Потому что почти ежедневно вспоминали фамилии", - отметила она.

По словам Денисовой, надо чаще напоминать миру об Алексее Бессарабове, Владимире Дудке, Эмире-Усейне Куку, Сервере Мустафаеве - "каждом человеке, который находится в плену".