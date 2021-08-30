16:31, Сегодня

В ТКГ объяснили новое обострение на Донбассе: Россия шлет сигнал США Татьяна Иванова прогнозирует, что ТКГ не будет собираться вне очереди из-за новых обстрелов

Обострение конфликта на Донбассе связано с визитом в США президента Украины Владимира Зеленского. Новые обстрелы на востоке Украины являются сигналом, который Россия направляет Соединенным Штатам.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова. Комментируя эскалацию конфликта, Иванова отметила:

"Я так думаю, что действительно посылается сигнал Соединенным Штатам перед встречей нашего президента в США. Россия знает, что при встрече будут обсуждаться вопросы, в том числе и те, которые обсуждаются в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Я думаю, что это такие послания именно туда".

Читайте также: Путин показывает Зеленскому, что Байден не поможет – американский офицер о Донбассе

Также она выразила уверенность, что из-за обстрелов на Донбассе вряд ли состоится внеочередное заседание ТКГ, даже если украинская делегация будет его инициировать.

"Даже если Украина будет инициировать внеочередные заседания, для того, чтобы они состоялись, требуется согласие всех сторон переговоров - ОБСЕ как координатора и Российской Федерации. И я думаю, что на это РФ не согласится, внеочередных заседаний не будет", - сказала участница гуманитарной подгруппы.

Напомним, по данным штаба ООС, на Донбассе 28 августа в результате вражеских обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

29 августа в результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы ВСУ открывали огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.