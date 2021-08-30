16:18, Сегодня

Ничего страшного не произошло — эксперт о переносе встречи Зеленского и Байдена Владимир Дубовик рассказал, почему встречу президентов США и Украины передвинули на день

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября. Причины прокомментировал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Я думаю, это связано с Афганистаном (31 августа последний день эвакуации из Кабула американских военных — ред.), и ничего страшного для нас тут не произошло. Накануне передвигали встречу Джо Байдена с новым премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, а это направление для Америки принципиально важно. Если перенос коснулся такой важной встречи, то тем более он коснется визита украинского президента. Тем более что именно завтра США должны окончательно покинуть Афганистан, и Байдену, наверное, необходимо будет выступить с новой речью, подвести какие-то итоги окончательного выхода американцев", — сказал он.

Читайте также: Кремль готовит удар по Зеленскому – российский политолог раскрыл детали

Эксперт назвал положительную сторону для Украины и ответил на вопрос о результативности визита.

"Кстати, в чем даже плюс для нас — то, что сначала американцы выводят войска, а на следующий день переворачивают страницу, и с нового листа начинают обсуждать украинско-американские отношения. Такие поездки часто бывают своего рода "экскурсией", потому что главные достижения и соглашения достигаются между встречами и саммитами. Саммит важен для картинки, для символичности, чтобы подтвердить нормальные отношения на высоком уровне, это главная цель этой встречи. Нужно снять напряжение, показать, что у нас нормальные рабочие отношения", — сказал он.

Напомним, ранее встречу Зеленского и Байдена планировали на 31 августа. Но в этот день внимание Вашингтона будет приковано к финальной эвакуации своих граждан из Афганистана. Поэтому пока американская сторона должна сосредоточиться на событиях в захваченной талибами стране.

Визит Зеленского в Вашингтон продлится два дня. Как говорится на сайте Белого дома, этот визит подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и целостности Украины со стороны Соединенных Штатов, а также тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Во время визита запланировано несколько встреч и презентаций. Потом глава государства с супругой отправятся в Калифорнию. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.