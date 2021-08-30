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"Время Голованова": гости программы - Алексей Арестович и Андрей Илларионов Главные темы эфира - обострение на Донбассе и ситуация в Афганистане

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

С гостями программы – спикером ТКГ, внештатным советником главы Офиса президента Алексеем Арестовичем и российским экономистом, общественным деятелем Андреем Илларионовым – Василий Голованов обсудит следующие темы:

- Трое погибших и 17 раненых на Донбассе за неделю: является ли обострение ответом России на Крымскую платформу?

- День рождения Лукашенко: что подготовили непризнанному президенту граждане Беларуси?

- Ответ на теракты: беспилотник США нанес удар по ИГИЛ. Не станет ли это обострением противостояния между Афганистаном и США?

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на телеканале "Украина 24".