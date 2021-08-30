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Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли: дипломат объяснил причины Президенты Украины и США встретятся 1 сентября

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена снова перенесли — на 1 сентября. Это подтвердили в Офисе президента. Перенос связан с событиями в Афганистане.

Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на канале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Причины очевидны — это ситуация в Афганистане. Еще добавился и ураган в Мексиканском заливе, который тоже вызывает много беспокойства, и будет много вопросов о том, как помочь пострадавшим от этого чрезвычайного происшествия. Поэтому я думаю, что для украинской стороны очень позитивен перенос встречи с президентом США на один день. Мы видели, что то же самое произошло во время визита премьер-министра Израиля в Вашингтон — пришлось перенести на 1 день. 31 августа — это последний день эвакуации американских военных из Кабула, это будет требовать каких-то публичных заявлений, месседжей, все внимание будет приковано к этому событию. И просто быть среди этого нашему президенту было бы не настолько полезным, чем на следующий день. Этот перенос вызван исключительными обстоятельствами, он не вписывается в стандарт. Обычно такие встречи готовятся заранее и ничего не переносится. Но, извините, если вас накрывает со всех сторон, то по ходу приходится менять некоторые детали. Для меня нет сомнений, что это не связано с каким-нибудь пересмотром отношения к Украине", — сказал он.

Грищенко рассказал, будет ли обсуждаться очередное обострение на Донбассе, и сколько может продлиться встреча.

"Я думаю, что вопрос об обострении и необходимости привлечения США к поиску мира в нашей стране, прекращения российской агрессии будет подниматься, данная ситуация однозначно будет использована нашим президентом. Встречи такого уровня обычно ограничены по времени. Вопросы можно обсуждать днями, очень много тем, иногда для этого приглашают группы ведущих государственных деятелей. Но это, чтобы провести переговоры, которые потом должны решить какую-то глобальную проблему. Что касается двусторонних визитов, я думаю, это будет длиться примерно час, часть времени уйдет на перевод. Все основные моменты готовятся заранее, обсуждаться будет то, что идет в дополнение к договоренностям, которые уже изложены на бумаге и будут подписаны и обнародованы во время визита. Главное — какие месседжи мы получим от американцев, и что мы отметим со своей стороны. У Байдена достаточно информации, чтобы понять, что происходит у нас и вокруг нас. Тут больше уже эмоциональная связь, будет ли она установлена, какое впечатление будет у Байдена от президента Украины и наоборот", — сказал он.

Напомним, ранее встречу Зеленского и Байдена планировали на 31 августа. Но в этот день внимание Вашингтона будет приковано к финальной эвакуации своих граждан из Афганистана. Поэтому пока американская сторона должна сосредоточиться на событиях в захваченной талибами стране.

Визит Зеленского в Вашингтон продлится два дня. Как говорится на сайте Белого дома, этот визит подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и целостности Украины со стороны Соединенных Штатов, а также тесное сотрудничество в сфере энергетической безопасности.

Во время визита запланировано несколько встреч и презентаций. Потом глава государства с супругой отправятся в Калифорнию. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова.