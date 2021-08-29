22:27, Вчера

Американский офицер о визите Зеленского в США: сейчас самое плохое время ехать Встречи Байдена и Зеленского не будет в американских новостях, отметил Гарри Табах

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон будет проходить в неудачное время, поскольку президент США Джо Байден слишком занят событиями в Афганистане и другими проблемами.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-руководитель Антитеррористического центра НАТО Гарри Табах.

"Сейчас самое плохое время ехать, хуже не придумаешь. Сейчас у американцев Афганистан, открытые южные границы, где просто паломничество идет, Иран, Ирак. Украина у среднего американца не на радарах. Надеюсь, что Байден выслушает вашего президента. Надеюсь, не уснет во время этого разговора, и рядом будет еще кто-то, кто сможет рассказать, о чем шла речь, поскольку пресс-конференции не будет. Встречи этой не будет в новостях", - заявил Табах.

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По его мнению, президент США "пообещает много чего, но до сих пор все, что Байден пообещал или сказал, не сбылось, а даже наоборот".

"Не знаю, насколько строго надо говорить с Байденом, но вообще у вашего президента сейчас нехорошая ситуация. Ваш президент может спросить: а с нами случится то же самое, что с Афганистаном, вы нас тоже предадите? И плохо для него то, что это же надо будет руку пожать этому человеку (Байдену – ред.). Я, как военный человек, не смог бы сейчас этого сделать. С другой стороны, хорошие новости – что COVID-19, и он просто сможет сказать "здрасьте", - сказал американский офицер.

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Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - заявил он.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.