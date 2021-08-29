21:54, Вчера

Путин показывает Зеленскому, что Байден не поможет – американский офицер о Донбассе Но есть и хорошая новость для Украины, отметил Гарри Табах

Очередное обострение на Донбассе связано с будущими переговорами президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Кремль таким образом хочет показать, что США не смогут помочь Украине.

Об этом рассказал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" капитан 1 ранга ВМС США в отставке, экс-руководитель Антитеррористического центра НАТО Гарри Табах.

"Я человек военный и не верю в совпадения. Конечно, Путин показывает, что "Байден вам не поможет, я делаю, что хочу, хочу – обстреляю, хочу – возьму заложников, хочу – буду дергать за эту кровоточащую нитку каждый раз". Просто показать вашему президенту, что он едет говорить с человеком, который ничего ни для него лично, ни для Украины не сделает", – сказал он.

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При этом Табах отметил, что есть и хороша новость для Украины – "в Вашингтоне будут сенаторы и Конгресс, надеюсь, что некоторые встретятся с вашим президентом, те, которым небезразлична судьба Украины и нашей страны".

Напомним, по данным штаба ООС, на Донбассе 28 августа в результате вражеских обстрелов 6 военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 - боевые травмы.

29 августа в результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, их транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого оценивается медиками как тяжелое, другого - удовлетворительное.

На вражеские обстрелы ВСУ открывали огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.