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События в Афганистане будут иметь два последствия для Украины – Пионтковский Внутри администрации Байдена перед встречей с Зеленским резко изменилось соотношение сил

События в Афганистане будут иметь для Украины два важных последствия – позитивное и негативное.

Такое мнение в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

Как отметил Пионтковский, положительное последствие будет заключаться в том, что внутри администрации президента США Джо Байдена резко изменилось соотношение сил, и группа сторонников диалога с президентом России Владимиром Путиным потеряла свои позиции.

"Байден под огнем критики не только республиканцев, но и демократов за два последовательных провала своей внешней политики – встреча в Женеве и провал в Кабуле. Он просто не может себе позволить проявить знаки слабости, поэтому его поддержка безопасности Украины будет очень твердой и конструктивной", - пояснил он.

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А второе, негативное последствие для Украины, по словам эксперта, заключается в реакции в Москве и Пекине.

"Все враги Запада восприняли уход Америки как знак ее слабости, и собираются расширить это давление. Вероятность путинской военной эскалации в Украине в сентябре намного выше, чем еще неделю назад", - заявил Пионтковский.

Как подчеркнул политолог, на переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена "будет решаться судьба не только Украины, но и всего мира, готова ли Америка выступить как защитник Запада и свободы, или она будет продолжать путь отступления".

"В Вашингтоне есть сведения, что Москва перебрасывает вагнеровцев со всего мира, из Ливии, Сирии, на Донбасс. Вы сами видите, как усиливаются обстрелы на Донбассе. Обстрелы – это такая растянутая провокация, на каком-то этапе появляются два новых "распятых мальчика", и снова поднимается волна ненависти к Украине. В Вашингтоне надо говорить не "о шашечках", там, членство в НАТО, какие-то статусы по безопасности, а вполне о конкретных вещах, "как ехать", какую поддержку США могут завтра оказать Украине в случае открытой российской агрессии. Москва разогрета, как им кажется, падением и унижением Америки", - заявил российский эксперт.

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Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - заявил он.