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Эксперт о переговорах Зеленского с Байденом: будет два основных вопроса Визит Зеленского будет имиджевым, отметил Василий Вовк

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского будет имиджевым. На переговорах с президентом США Джо Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк.

"Давайте анализировать ситуацию. Любой человек, который дружит с логикой, имеет образование, анализируя события, которые предшествовали этому, понимает, что это больше имиджевый визит, формальный визит господина Зеленского в США. Очень долго он готовился, и мы просились. Это имидж для Украины и для власти", - сказал эксперт.

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По его словам, во время переговоров президентов Украины и США будут два основных вопроса – "Северный поток-2" и Донбасс.

"Мы же должны это понимать. Остальные вопросы – это какие-то мечты. Я бы хотел, чтобы люди понимали, что речь идет о двух основных вопросах, и об этом говорит господин Зеленский. А то, что мы ждем подписания соглашений, которые могли быть имплементированы, - их не будет", - заявил Вовк.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что переговоры Владимира Зеленского с Джо Байденом не планируют переносить из-за последних событий в Афганистане.

"По состоянию на сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита у нас нет. Еще вчера в Вашингтоне продолжалась очень активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", - заявил он.