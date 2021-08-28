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Российские либералы заканчиваются на украинском вопросе — Кулеба Глава МИД рассказал, как Украина может помочь России и Беларуси в борьбе против авторитарных режимов

Как Украина может поддержать противников режима Александра Лукашенко и Владимира Путина, рассказал в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия и Беларусь — это частные случаи. Я вижу больше возможностей для Украины помогать белорусам менять свою страну и бороться за то, чтобы там какая-то цивилизация наступила. Россия — история более сложная, учитывая украинско-российские отношения, отношения между украинскими и российскими интеллектуалами. Потому что в принципе я вынужден констатировать, что в большинстве случаев, за некоторыми исключениями, российские либералы заканчиваются там, где начинается украинский вопрос. Поэтому вопрос России более деликатный", — сказал он.

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По словам Кулебы, Украина должна сотрудничать с россиянами, которые ее уважают.

"Но Украина будет безопаснее, если Россия будет демократической страной. Здесь с теми россиянами, кто готов уважать Украину, украинские интересы, землю, людей, мы должны работать и строить альянсы, чтобы помогать России измениться к лучшему", — сказал он.

Ранее Кулеба высказался о ситуации в России относительно свободы и прав человека. "Нет там свободы и прав человека. Россия благополучно превратилась в авторитарное государство. Россия отказалась, по сути, от обязательства выполнять решения ЕСПЧ. Такая Россия безусловно представляет угрозу для Украины", — сказал он.

Также глава МИД заявил, что Украина разочарована заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что страна якобы не готова к членству в Европейском Союзе.

"Мы разочарованы такими заявлениями и считаем их неуместными, особенно в контексте того, что она была гостем в Украине, где ее принимали очень искренне и наилучшим образом. Мы доказали свою позицию, оценку в МИД Эстонии, к послу Эстонии в Украине. Считаем, что такие вещи не должны звучать от друзей и партнеров. А Эстония и Украина - безусловно, друзья и партнеры ", - заявил министр.