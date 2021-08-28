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Красивая иллюстрация судьбы предателей — Кулеба о новом назначении Поклонской Глава МИД высказался о слухах по поводу назначения Поклонской послом в африканской стране

Кремль хочет отправить бывшего крымского прокурора Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Эту информацию прокомментировал в программе "Большая Пятница" на телеканале "Украина 24" глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Я это слышал пока на уровне предположений. Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если является, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины, и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно. Но в целом это очень красивая иллюстрация судьбы предателей. Если вы предадите свое государство, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", — сказал он.

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Напомним, в СМИ появилась информация, что Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Официального подтверждения этой информации нет.

Наталья Поклонская работала в прокуратуре Крыма в должности старшего прокурора. После оккупации Россией Крыма перешла на сторону России и была назначена оккупационными властями прокурором Крыма. В 2016 году стала депутатом Государственной думы РФ VII созыва, заместителем председателя комитета Госдумы РФ по международным делам. Член фракции "Единая Россия".

19 марта 2021 года СНБО Украины ввел санкции против бывших высокопоставленных должностных лиц и правоохранителей-предателей, среди которых есть Наталья Поклонская.