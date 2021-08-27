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Нужно менять формат — советник главы украинской делегации в ТКГ о переговорах по Донбассу Гайде Ризаева рассказала, как ведет себя Россия на переговорах Трехсторонней контактной группы

Конструктива в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу нет — об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советница главы украинской делегации в ТКГ Гайде Ризаева.

"Поведенческие особенности в ТКГ как России, так и представителей ОРДЛО давно не меняются, что дает нам четкое осознание того, что всячески блокируется процесс обмена военнопленных, другие предусмотренные Минском моменты. То есть поведение не меняется. И Пирогова (осужденная в Украине за терроризм, которую пытаются включать как представительницу "ДНР" — ред.), и другие моменты... Конструктива нет, и я не знаю, когда его ожидать", — сказала она.

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Ризаева ответила на вопрос, нужно ли проводить встречи ТКГ в таких условиях.

"Заседания надо проводить в любом случае. Но по моему мнению, нужно переходить в другой формат - не онлайн, а формат действительно встреч. Желательно ускорить этот момент, потому что когда мы разговариваем лично друг с другом, это совсем другой процесс, чем процесс онлайн, который очень часто, к сожалению, срывается", — сказала она.

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Добавим, на последнем заседании ТКГ министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников передал представителям России слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая во время своего визита в Киев назвала РФ стороной конфликта и призвала к конструктиву.

Кроме того, Россия чуть не сорвала заседание политической подгруппы, в очередной раз пригласив в качестве представителя псевдо-"республики" осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову. Заседание продолжилось только после того, как она покинула конференцию. Следующая встреча в трехстороннем формате состоится 15 сентября, а 2 сентября соберется экспертная группа по экологическим вопросам.