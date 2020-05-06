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В "Слуге народа" указали на опасный момент в страховании медиков Нардеп напомнила, что под каждый законопроект нужны деньги

Законопроект о страховании медработников, который Верховная Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании 7 мая, потребует дополнительных больших средств из государственного бюджета Украины.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, комментируя законопроект.

"Меня как депутата из финансового комитета беспокоит, что мы в погоне за тем, как понравиться избирателю, можем забыть, что бюджет наш не резиновый. Под каждый законопроект, для которого нужны деньги, сначала нужно спросить у Минфина, есть ли у нас достаточно средств, чтобы покрыть все эти капризы", - сказала нардеп.

По ее словам, мы можем столкнуться с тем, что "бюджет может с этим не справиться, а потом люди начнут подавать судебные иски, выигрывать их".

"И мы будем должны кроме этой суммы еще платить людям компенсацию, если они выиграют в ЕСПЧ", - заявила Василевская-Смаглюк.

По словам нардепа, в Украине сегодня "6 млрд задолженности перед людьми за невыполненные решения судов".

Напомним, в Верховной Раде на внеочередном заседании 7 мая планируют рассмотреть законопроекты о страховании медицинских работников, которые могут пострадать от COVID-19.

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