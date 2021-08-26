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Экс-глава СБУ: Ядерное оружие — гарант территориальной целостности Игорь Смешко высказался о компенсации Украине за отказ от ядерного оружия

Сколько у Украины было ядерного оружия, рассказал в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"У нас было 176 тяжелых баллистических ракет, они гарантированно могли уничтожить потенциально мощнейшее государство в мире. Потенциально мы могли обслуживать, могли создать свою систему прицеливания. 18 бомбардировщиков стратегических, неограниченный радиус действия, по 12 крылатых ракет с дальностью поражения 3,5 тыс. км. Около 3,5 тыс. тактических ядерных зарядов. Америка тратила на поддержку своих наступательных сил для адекватного ответа, если брать за все эти годы, это триллион долларов, мы сэкономили для США в их бюджете. Кроме того, только ядерный материал 90 тонн обогащенного урана и примерно 80 тонн плутония. Если вы сейчас хотите сделать такой заряд, 250-300 млрд долларов нужно потратить. Я даже не буду говорить о тактическом ядерном оружии", — сказал он.

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Смешко рассказал, что получила Украина за отказ от этого оружия.

"За этот потенциал мы получили от США 450 млн долларов, в основном через контракты на строительство жилья в Первомайске, технику через американские фирмы. Например, Афганистан, за эти 20 лет – триллион долларов, армию вооружили на 300 тыс. современным оружием. Высшее политическое руководство верило, что мы получим гарантии, и так оно было. Все, кто говорят сейчас, что это не гарантии – это неправда. Был определенный политический романтизм, давление было 4 года, и Россия фактически была главной, кто вместе с США нас разоружал. На сегодняшний день практика показала, что ядерное оружие гарант территориальной целостности. Мы имеем полное право связать Будапештский меморандум с договором о нераспространении ядерного оружия", — сказал он.

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Напомним, 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства.

В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.