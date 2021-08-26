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Пока Россия не признает себя стороной конфликта, обсуждать законы Украины нельзя - Гармаш Сергей Лавров обвинил власти Украины в следовании "ультранационалистическим нацистским идеям"

Обсуждение с Россией украинских законов о языке, коренных народах и, в частности, законопроекта о переходном периоде на Донбассе невозможно, пока она не признает себя стороной конфликта. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш, комментируя соответствующее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Гармаш напомнил, что принятие Украиной таких законов является, в том числе, реакцией на действия России.

"Я бы напомнил господину Лаврову, что Минские соглашения имеют конкретные сроки, и они заканчиваются в конце 2015 года, а сегодня год 2021-й. Украина не может остановить жизнь на 6 лет, у нас происходят процессы, в том числе связанные с действиями Российской Федерации, та же паспортизация, и мы должны на них реагировать. Те законы, которые он называет, особенно закон, который еще не принят, о политике переходного периода, который больше всего беспокоит Россию, - это как раз реакция на действия России на оккупированном ею Донбассе", - сказал украинский переговорщик.

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Гармаш считает, что пока Россия сама не признает свое участие в конфликте на Донбассе, всякие обсуждения украинских законов невозможны.

"Я считаю, что мы имеем полное право реализовать свою политику, тем более что Россия самоустранилась от переговорного процесса в качестве стороны конфликта, переговорный процесс из-за этого стопорится, мы вынуждены реагировать, жизнь идет. И главное, что во всех документах Минских соглашений указывается, что выборы, как и все другие процессы, должны проходить в соответствии с Конституцией и законами Украины. И та сторона должна с ними считаться. Когда Россия захочет закончить конфликт, признает себя стороной конфликта, и начнется диалог, тогда возможно обсуждение поправок к этим законам с участием России. Но пока Россия не признает себя стороной конфликта, Украина реализует свою политику", - сказал Гармаш.

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Как сообщает "РБК-Украина", ранее Лавров заявил, что принятие законов не позволяет Украине выполнять Минские соглашения. Лавров также обвинил украинские власти в следовании "ультранационалистическим нацистским идеям", которые якобы воплощены в этих законах. Вместе с тем Владимир Путин также раскритиковал законопроект о переходном периоде на Донбассе и сказал, что его принятие будет означать выход Украины из Минских соглашений.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах Украины, к которым относят крымских татар, караимов и крымчаков. Документ определяет права коренных народов Украины. 16 июля вступили в силу очередные нормы языкового закона, которые касаются, в частности, использования украинского языка в культуре, туризме, книгоиздательстве. Законопроект о переходном периоде для Донбасса передан на рассмотрение "Венецианской комиссии".