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"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 26 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"

Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник

Даниил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Святослав Пискун, экс-генпрокурор Украины

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины

Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"

Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"

Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"

Сергей Щербина, журналист

Игорь Лесев, журналист

Включения:

Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Темы:

30-летие Независимости. Какие главные достижения и потери украинского государства?

Крымская платформа. Как вернуть полуостров?

Цензура или выполнение закона? Почему ряд СМИ снова подвергаются давлению?

Не пропустите - 26 августа в 21:00 "Народ против".