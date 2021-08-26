"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 26 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"
- Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник
- Даниил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Святослав Пискун, экс-генпрокурор Украины
- Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины
- Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"
- Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
- Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
- Сергей Щербина, журналист
- Игорь Лесев, журналист
Включения:
- Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Темы:
- 30-летие Независимости. Какие главные достижения и потери украинского государства?
- Крымская платформа. Как вернуть полуостров?
- Цензура или выполнение закона? Почему ряд СМИ снова подвергаются давлению?
Не пропустите - 26 августа в 21:00 "Народ против".