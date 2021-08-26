"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 26 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа"
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана"
  • Игорь Смешко, председатель партии "Сила и Честь", генерал-полковник
  • Даниил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Святослав Пискун, экс-генпрокурор Украины
  • Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины
  • Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"
  • Владимир Омелян, член центрального совета партии "Европейская солидарность"
  • Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
  • Сергей Щербина, журналист
  • Игорь Лесев, журналист

Включения:

  • Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Темы:

  • 30-летие Независимости. Какие главные достижения и потери украинского государства?
  • Крымская платформа. Как вернуть полуостров?
  • Цензура или выполнение закона? Почему ряд СМИ снова подвергаются давлению?

Не пропустите - 26 августа в 21:00 "Народ против".