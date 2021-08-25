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Украинцы еще ни дня не жили при демократии - экс-глава СБУ Игорь Смешко также назвал две главные проблемы Украины

Украина за 30 лет так и не построила демократию, в государстве функционирует авторитарная клановая система.

Такое мнение высказал в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.

"Наши зарубежные партнеры всегда говорят: у вас две главные проблемы. Да, враг стоит на границе, но главная проблема - это внутренняя коррупция. У нас когда кто-то говорит, что мы живем при демократии, он совершенно не понимает, что мы ни дня еще не жили при демократии, мы ее не построили. У нас авторитарная клановая система. и каждая политическая власть, когда приходит, она почему-то критикует предшественников, но когда приходит, то достаточно быстро красиво возглавляет эту коррупционную составляющую и использует наши безмерные и природные возможности, разворовывают бюджет и так далее. Но они не реформируют", - заявил Смешко.

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Ранее экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" назвал ошибкой Украины отказ от ядерного оружия и подписания Будапештского меморандума.

"Давление (чтобы подписать Будапештский меморандум - ред.), которое оказывалось и на первого, и на второго президента со стороны США и России, я был свидетель, оно было сумасшедшим. Решение было ошибочно. Мы сейчас должны требовать от ядерных стран - или мы развиваем меморандум дальше по гарантиям безопасности и суверенитета нашего государства, или мы можем начать внутренние консультации в Украине по выходу из договора о нераспространении ядерного оружия, и рассматривать возможность в перспективе стать ядерным государством. Потому что только ядерное оружие де-факто и де-юре защищает границы страны", - заявил экс-глава СБУ.