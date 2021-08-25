17:16, Сегодня

Обвинения не всегда на пользу - эксперт о том, почему не стоит называть Путина убийцей Цена слова политика достаточно высока, напомнил Вадим Карасев

Прямые лобовые обвинения не всегда приносят политическую, дипломатическую пользу, поэтому не надо требовать от президента Владимира Зеленского называть убийцей президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил политолог Вадим Карасев.

"Цена слова политика, дипломата достаточно высока. Уже были попытки такие вопросы задавать Зеленскому, и Зеленский совершенно верно ответил: а что это даст сегодня, где прагматика? Это может себе позволить эмоциональная журналистика, публицистика. Но дипломатия - это все же прагматика, это не только и не столько громкие слова, сколько результаты", - заявил политолог.

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Эксперт напомнил, что даже президент США Джо Байден напрямую не назвал Путина убийцей, а только "согласился с тем, о чем спросил журналист".

"Политика - дело сложное, здесь много дифференциации. Прямые лобовые обвинения не всегда приносят политическую, дипломатическую пользу. Хотя всем все понятно", - добавил Карасев.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма в интервью "Украинской правде" не ответил на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, и посоветовал журналистам не спрашивать об этом у президента Владимира Зеленского, поскольку тому еще надо проводить переговоры с Путиным. По словам Кучмы, обида в Кремле может отразиться на ситуации на Донбассе.

Ранее после пресс-конференции президента Владимира Зеленского журналистка одного из телеканалов спросила у него: "Путин – убийца?" Зеленский уклонился от прямого ответа и сказал, что из-за этого вопроса "завтра 100 людей могут убить на Донбассе".