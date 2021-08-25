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Российские пропагандисты захлебываются в припадке - Гордон о "Крымской платформе" Журналист отметил, что Украина перешла от слов к делу

23 августа в Киеве прошел саммит "Крымской платформы", который является огромной победой Украины и способствует давлению на Россию, из-за чего пропагандисты "захлебываются в истерике". Об этом в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24" сказал журналист Дмитрий Гордон.

"Крымская платформа" – огромнейшая победа Украины и лично Зеленского. Руководители 46 стран заявили, что Крым – это Украина. Это же какое давление на Россию! Посмотрите, там истерика. Скабеева захлебывается, у нее припадок, скоро биться начнет на полу, падучая наступит. "Крымская платформа", конечно, так им помешала в жизни", - сказал Гордон.

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Журналист считает, что организация саммита напоминала "мини-ООН".

"Фантастика, красиво, достойно. Я считаю, что от слов перешли к делу. Зеленский реально понял, что помощи ждать неоткуда, и он стал действовать. И каждый шаг выверенный и правильный. Мне это очень нравится", - сказал Гордон.

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Президент Владимир Зеленский впервые объявил о "Крымской платформе" в сентябре 2020 года. Цель такого мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что платформа будет функционировать при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк считает, что "Крымская платформа" важна, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что об аннексии Крыма в мире не забыли. "Почему это важно сейчас? Потому, что Россия за этот период времени провела так называемые свои конституционные изменения. Что Путин сделал? Путин же изменил Конституцию и по факту ввел нашу украинскую территорию в законодательное поле Российской империи, где фактически присоединил конституционно Крым. И он надеялся, что такое его решение даст дополнительные аргументы для того, чтобы количество тех, кто признает аннексию Крыма, увеличилось, либо количество тех, которые не признают, уменьшилось. То, что это произошло уже и после российского "референдума", и после изменений в Конституцию – это еще одна важная вещь", - сказал Яценюк.