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"Где делись наши гаранты?": Ющенко жестко высказался о Будапештском меморандуме Как отметил Ющенко, документ является гарантией суверенитета "над каждым метром украинской земли"

Украина должна апеллировать к парламентам ядерных государств из-за невыполнения Будапештского меморандума. Если мировое сообщество не поддержит Украину, ни одно государство больше не согласится добровольно отказаться от ядерного оружия.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

"У нас сегодня оккупировано 7% территории, более 16 тыс. убито парней и девушек, более 60 тыс. калек. И у нас лежит протокол 5 ядерных государств как гарантия нашей территориальной целостности и полного политического суверенитета над каждым квадратным метром родной украинской земли. У меня вопрос: сколько раз украинский парламент обратился, например, к британскому парламенту: уважаемые друзья, а как вы собираетесь выполнять это (Будапештский меморандум - ред.)? Почему мы отдаем 1300 ядерных ракет, крупнейший арсенал мира, больше, чем у Франции, Великобритании, Китая вместе взятых? Мы сегодня потеряли территориальную целостность по причине того, что с ядерным государством у нас нет симметричных милитаристских возможностей", - подчеркнул он.

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По мнению Ющенко, если бы Верховная Рада приняла соответствующие обращения к парламентам Великобритании, Франции, Китая, США, "ни одна страна не ответила бы отрицательно".

"Это очевидно, потому что если Украина с таким подвигом, когда она поставила последнюю точку в холодной войне своим ядерным добровольным разоружением... Теперь мы ходим и ищем - а где же наши гаранты, где же они делись? Если где-то в каком-то парламенте вздумают делать неясный половинчатый ответ Украине, мне интересно будет наблюдать - а что вы скажете Северной Корее, Пакистану, Ирану, еще три страны могу назвать. Если вы в ядерных разборках не будете сегодня поддерживать Украину, этой дорогой разоружения после нас уже никто не пойдет, потому что вы обманули Украину", - подчеркнул третий президент.

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Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир".

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому", - заявил нардеп.

Слова Давида Арахамии в эфире канала "Украина 24" вызвали бурную реакцию в соцсетях. В частности, известный украинский журналист Сергей Руденко написал, что Арахамии "следует зашить рот".

5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Таким образом, Украина приобрела статус безъядерного государства. В связи с агрессией России на Донбассе и аннексией Крыма Будапештский меморандум был подвергнут критике со стороны некоторых украинских политиков.