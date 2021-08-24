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Ющенко объяснил, почему в 2008 году Украине не дали ПДЧ: позиция Меркель шокировала Третий президент рассказал, о чем он говорил в Бухаресте с канцлером Германии

Украина в 2008 году на саммите в Бухаресте не получила План действий по членству в НАТО из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози. То решение принесло много разочарований руководству Украины и развязало руки президенту России Владимиру Путину.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко. На вопрос, что стало причиной оккупации Донбасса, аннексии Крыма и неадекватных отношений с Россией, третий президент ответил:

"Думаю, одной причины не было. Был набор причин. Из более важного я мог бы сказать, что Путин не нападет на Польшу, Литву, как бы дерзко она не говорила на дипломатическом уровне о нем, о его политике. Путин не нападет на одного из наших соседей по западной границе, до Болгарии. Потому что создана такая модель, в которой находятся эти страны, их трогать опасно. Они являются членами НАТО..."

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На вопрос, считает ли он изменой Бухарестский саммит, где Франция и Германия не поддержали предоставление Украине ПДЧ, Ющенко заявил:

"Думаю, да. Я это слово не буду говорить, но думаю, что это близко. Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца до того... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал... когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то такого не может быть. Зачем тогда саммит созывать, если выносится такое решение?"

По словам третьего президента, его "шокировало, когда формировали свою позицию немецкая делегация во главе с Меркель и Николя Саркози, большой друг Путина".

"Мы собрались 7-8 президентов и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий минут на 5 диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО. Я ей говорю: когда я заступал на должность, 14% украинцев разделяли интеграцию в НАТО. Сейчас 31%. Да, это треть, но мне кажется, за эти два года вдвое. Это первое. А второе, когда вы принимали Испанию. В Испании 17% населения разделяло вхождение страны в НАТО. А мы хотим всего лишь ПДЧ. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - подчеркнул он.

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Напомним, в Брюсселе 14 июня состоялся саммит НАТО. Как отмечается в заявлении по итогам саммита, НАТО подтверждает решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса через план действий по членству (ПДЧ). Однако сам ПДЧ Украине пока так и не предоставили.

Нардеп от "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что Верховная Рада может обратиться к Соединенным Штатам относительно предоставления ПДЧ после переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

В свою очередь, нардеп из "Слуги народа" Федор Вениславский не исключил возможности размещения в Украине военных баз НАТО.