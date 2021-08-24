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В ТКГ отреагировали на раздачу паспортов России в ОРДЛО: кто хотят, останутся украинцами Жители оккупированных территорий остаются украинскими гражданами, отметила Татьяна Иванова

Жители оккупированных районов Донбасса получают российские паспорта вынужденно. Когда ОРДЛО вернется под контроль Украины, они смогут отказаться от этих документов.

Об этом заявила в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

"Если у них есть такое желание, конечно, они смогут отказаться от этих документов. Для этого у нас и будет переходный период, чтобы разобраться и с документами на неподконтрольных территориях и установить там украинскую власть. Проблема есть только с тем, чтобы эти территории были освобождены. Я не думаю, что у людей есть повод из-за этого очень волноваться. Они - граждане Украины. Все, кто хотят остаться гражданами Украины, останутся ими. А те, кто получил российский паспорт, могут быть гражданами России", - сказала она.

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По словам Ивановой, большая часть людей на неподконтрольных территориях получают эти документы вынужденно:

"Не потому, что они хотят быть гражданами России, не потому, что им очень это нравится, а вынужденно, потому что они не имеют там других средств защитить себя, другого способа, каким образом им там прожить".

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал жителей ОРДЛО, которые считают себя россиянами, "искать себе место в России".

"Я считаю, что если ты сегодня живешь на временно оккупированной территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое", "нам - в Россию", "мы - россияне" - большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Он никогда не будет российской территорией. Просто никогда", - заявил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что в оккупированных районах Донбасса российские паспорта по упрощенной схеме получили 611 тысяч украинцев.

"Граждане России - это не только те (жители ОРДЛО - ред.), кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорт гражданина Российской Федерации будет иметь такую возможность", - заявил Водолацкий, которого цитирует "Интерфакс".

Член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире телеканала "Украина 24" сообщил, что российские оккупационные власти в ОРДЛО будут изымать у граждан украинские паспорта.