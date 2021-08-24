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Бюджет на следующий год готовится — Гетманцев рассказал, когда его внесут в Раду Даниил Гетманцев рассказал, какие законы рассмотрит Верховная Рада

Какие законопроекты запланированы в Верховной Раде на осень, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Изменения в закон о банковской деятельности, я думаю, будет рассмотрен на первой неделе сентября. Речь идет об изменениях полномочий Совета НБУ, об совершенствовании терминологии, потому что там указаны термины, которые уже неактуальны, и некоторые вопросы решаются о полномочиях Национального банка. Это все несущественно урегулируется. Также будет налоговый законопроект, реформа небанковского финансового сектора — страхование, кредитные союзы, финансовые компании и финансовые услуги. Также налоговая часть игорного рынка, налоговая часть "Дія сіті" о специальном правовом режиме для IT-отрасли. Это первоочередные вопросы", — сказал он.

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Гетманцев отметил, что уже готовится государственный бюджет.

"Бюджет готовится, согласовывается. Сайт Минфина сообщает о встречах с министерствами, они готовят бюджет, и я думаю, что до 15 сентября он будет внесен в Верховную Раду. Мы едва ли не впервые (успели в срок — ред.), это требование закона, но почти всегда оно нарушалось", — сказал он.

Ранее депутаты проголосовали за большой Государственный герб Украины. Законопроект "за основу" поддержали 257 нардепов, он еще будет доработан.

Даниил Гетманцев прокомментировал протесты недовольных депутатов. "Оппозиция разгоняет "зраду" на чем угодно. Это как вид спорта наш национальный. Вопрос не в том, две левых ноги у льва или одна (на гербе — ред.). Пожалуйста, подавайте поправки ко второму чтению и исправляйте эти ноги, если это вас волнует", — сказал он.