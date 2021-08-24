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Однозначный и жесткий сигнал для России — Яценюк о Крымской платформе Арсений Яценюк прокомментировал саммит, который состоялся в Киеве

Крымская платформа — это четкий, однозначный, жесткий сигнал для России: мы не принимаем незаконной аннексии Крыма. Об этом сказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк назвал Крымскую платформу чрезвычайно правильным решением, которое реализовала власть. Он напомнил, что такую ​​идею подал бывший заместитель министра иностранных дел и член команды Яценюка Даниил Лубкивский еще три года назад.

То, что президенту Зеленскому удалось собрать в Украине такую ​​многочисленную делегацию международных партнеров, — это "реальный зачет для государства, очень большой плюс", отметил он.

"То, что декларацию Крымской платформы подписали представители 46 стран, показывает, что Путину не удалось изменить мнение государств по аннексии Крыма после проведенных им изменений в Конституцию РФ. И он надеялся, что такое решение даст ему дополнительные аргументы, чтобы количество признающих аннексию Крыма, увеличилось", — сказал он.

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Арсений Яценюк подчеркнул важность того, чтобы Крымская платформа не стала одноразовым мероприятием. Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому стоит поставить задачу Министерству иностранных дел и всем дипломатическим представительствам и самому себе — увеличить количество подписантов под декларацией Крымской платформы до ста. Он напомнил, что именно сто стран проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму 2014 года.

По вопросу возвращения Крыма, подчеркнул Арсений Яценюк, есть много пессимистов, однако он остается реалистом.

"В России будут изменения. Не ожидаю того, что если в России изменится Путин на другого, то РФ сразу вернет Крым. Россия всегда была империей зла и ею останется. Но у нее также есть различные исторические периоды развития, как, например, при Ельцине, когда мы подписали Большой договор и фактически закрепили свою территориальную целостность. Этот период обязательно наступит. Нам надо удержать страну, которую мы имеем сегодня, сделать ее сильнее и успешнее. И время, когда и Крым, и Донецк, и Луганск вернутся, наступит", — подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. На саммите 23 августа присутствовали представители 46 стран и организаций.

Украина может расширить поддержку саммита за счет привлечения новых стран из Азии, Африки, Латинской Америки, считает дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур. "То, что есть в платформе, это в основном констатация того, что уже существует в тех или иных международных документах. Очень важно, чтобы мы, запустив эту платформу, использовали мероприятия, чтобы крымский вопрос не съехал на обочину международной политики", - заявил он на телеканале "Украина 24".