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"Крымская платформа" дала понять Путину, что аннексию Крыма не забыли - экс-премьер Арсений Яценюк также выразил надежду на изменения, которые произойдут в России, несмотря на то, что она останется "империей зла"

23 августа в Киеве прошел первый саммит "Крымской платформы". О важности этого мероприятия в эфире программы "Время Голованова" на канале "Украина 24" рассказал украинский политик, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"Мы фактически получили 45 подписантов. Почему это важно сейчас? Потому, что Россия за этот период времени провела так называемые свои конституционные изменения. Что Путин сделал? Путин же изменил Конституцию и по факту ввел нашу украинскую территорию в законодательное поле своей Российской империи, где фактически присоединил конституционно Крым. И он надеялся, что такое его решение даст дополнительные аргументы для того, чтобы количество тех, кто признает аннексию Крыма, увеличилось, либо количество тех, которые не признают, уменьшилось. То, что это произошло уже и после российского "референдума", и после изменений в Конституцию – это еще одна важная вещь", - сказал Яценюк.

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Экс-премьер не сомневается, что настанут времена, когда в состав Украины вернутся оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и Крым. При этом Яценюк выразил надежду, что и в России произойдут изменения, хотя она останется "империей зла".

"В отношении того, когда вернется Крым. Есть много пессимистов, я остаюсь не просто оптимистом, но и реалистом. Большевики оккупировали страны Балтии, и кто думал, что настанет время, когда страны Балтии станут не "странами Прибалтики", а независимыми странами? Но они настали. Кто думал, что Украина станет независимой? Но это время настало. Кто думал, что Берлинская стена падет?.. История все равно расставит все по местам, но нужно работать. И в России произойдут изменения, хоть она и остается империей зла. И время, когда Крым, Донецк и Луганск вернутся – настанет", - сказал Яценюк.

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Впервые о "Крымской платформе" объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Цель мероприятия — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. На саммите 23 августа присутствовали представители 45 стран и организаций.

Украина может расширить поддержку саммита за счет привлечения новых стран из Азии, Африки, Латинской Америки, считает дипломат, экс-посол Украины в США Олег Шамшур. "То, что есть в платформе, это в основном констатация того, что уже существует в тех или иных международных документах. Очень важно, чтобы мы, запустив эту платформу, использовали мероприятия, чтобы крымский вопрос не съехал на обочину международной политики", - заявил он на канале "Украина 24".