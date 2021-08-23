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Саммит Крымской платформы: в Меджлисе назвали необходимые дальнейшие шаги Эскендер Бариев оценил прошедший саммит в Киеве

Саммит Крымской платформы — это новая надежда для крымских татар, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Для крымских татар открытие Крымской платформы – это надежда на возвращение Крыма, на восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Крыма. Начало – это очень важно, какие будут дальнейшие перспективы и действия – мы не строим больших иллюзий, но реально понимаем, что сегодня то, что приняли участие порядка 46 стран и организаций – это достаточно серьезный посыл. Они еще раз подтвердили, что являются союзниками Украины, свои намерения. Есть начало", — сказал он.

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Бариев подчеркнул, что саммит не должен быть просто ради саммита.

"О Крымской платформе и круге друзей мы говорили с 2014 года, и, наконец, первый шаг сделан. Другой вопрос – мы должны все вместе объединить усилия, чтобы это был не просто саммит ради саммита, а чтобы были дальнейшие действия, и мы определили главные индикаторы. Например, чтобы в следующем году количество стран стало больше, усиление санкций в отношении страны-агрессора, принятие планов, в рамках которых будет оказано давление на страну-оккупанта. Нам важно быть генераторами этих процессов", — сказал он.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" объявил президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первый саммит Крымской платформы состоялся 23 августа 2021 года.

Ранее политтехнолог Юрий Подорожний высказался о декларации, которую подписали участники по итогам саммита.

"Мы в Украине очень часто критикуем какие-то декларативные вещи. Но сегодня мы будем принимать декларацию, к которой могут присоединиться любые страны в любое время. Нам нужно научиться использовать любые площадки, какие только можно, чтобы каждый в мире четко знал: Крым — это Украина. Надеюсь, эта встреча перерастет во что-то глобальное и в конкретные действия", — отметил он.