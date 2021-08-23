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Нужно использовать любые площадки — политтехнолог о "Крымской платформе" Юрий Подорожний объяснил, почему Китай отказался участвовать в саммите

В Киеве начинает работу саммит "Крымской платформы". От участия в нем отказались Азербайджан и Китай. Ситуацию прокомментировал политтехнолог Юрий Подорожний в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24".

"Мы не знаем, по каким причинам это произошло. Давайте создавать круг друзей, а не врагов. Очевидно, наша дипломатия кому-то что-то не донесла. Или в Кремле те, кому подпекает проведение Крымской платформы, приложили усилия к этому", — сказал он.

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Эксперт объяснил, почему отказался участвовать Китай.

"Китай на сегодняшний день выстраивает внешнюю политику таким образом, чтобы удовлетворить на 100% свои интересы, и в то же время учесть своих главных партнеров, с которыми они работают. Если Джо Байден вылетал на переговоры с Россией, и много внимания уделялось позиции России по Китаю, то и китайцы не хотели бы сегодня "драконить" Российскую Федерацию даже мелкими вещами", — сказал он.

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Также эксперт высказался о декларации, которую планируется подписать по итогам саммита.

"Мы в Украине очень часто критикуем какие-то декларативные вещи. Но сегодня мы будем принимать декларацию, к которой могут присоединиться любые страны в любое время. Нам нужно научиться использовать любые площадки, какие только можно, чтобы каждый в мире четко знал: Крым — это Украина. Надеюсь, эта встреча перерастет во что-то глобальное и в конкретные действия", — отметил он.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит Крымской платформы начался 23 августа 2021 года.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал он.