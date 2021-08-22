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Существенного продвижения нет — Арестович о встрече Зеленского и Меркель Алексей Арестович рассказал, что происходит в вопросе переговоров по Донбассу

В переговорах по Донбассу после визита канцлера Германии Ангелы Меркель Украина осталась там, где и была — об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"Судя по пресс-конференции Зеленского и Меркель, существенного продвижения я лично не увидел. Стороны отметили свои позиции — несколько совпадает, несколько расходится. И в принципе борьба идет по тем углам, которые всегда и давно существуют. Первое, Россия — сторона конфликта. Второе, никаких переговоров с представителями так называемых "республик", потому что они и есть коллаборационисты или российские марионетки. Третье, это Минский формат и Нормандский формат. Она отметила, что готова помочь по встрече политических советников в ближайшее время, но не на уровне лидеров, так как не выполнены решения парижского саммита, потому что Россия их не выполняет. То есть мы остались там, где были", — сказал он.

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Арестович рассказал, в чем заключается проблема с Минскими соглашениями.

"На самом деле украинская сторона сейчас владеет инициативой, подтверждением того является представление Кабмином в Верховную Раду закона о переходном периоде. Кремль, лично Путин уже успел сказать, что это является выходом из Минских соглашений. Но для нас это не выход из Минских соглашений, а продвижение по их реализации так, как мы их понимаем, поскольку Россия не хочет дебатировать с нами и приходить к согласию по технической и политической трактовке Минских соглашений. Проблема Минских соглашений заключается в том, что все стороны трактуют их, как хотят. И вопрос в том, что стороны должны договориться, но мы не видим доброй воли со стороны России. Ну, значит, есть добрая воля со стороны Украины", — сказал он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибыла Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", — сказал российский политик.