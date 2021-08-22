19:28, Сегодня

Зеленский должен требовать у Байдена две вещи — политик о визите в США Борис Пинкус рассказал, чего Зеленский должен требовать от Байдена на встрече в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский не должен во всем верить президенту США Джо Байдену, заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" руководитель окружного отделения Республиканской партии в штате Нью-Йорк Борис Пинкус.

"На мой взгляд, все, что сейчас обещает Байден Зеленскому, — это мертвому припарки. Никакие санкции, которые он обещает и которые якобы недавно ввел, не работают хотя бы потому, что "Северный поток 2" вводится (в эксплуатацию — ред.). Об этом договорился он с Меркель. Поэтому, на мой взгляд, надо концентрировать внимание Зеленскому, у которого, к сожалению, на крайне неудачное время попадает визит... Сейчас все внимание мира приковано к Афганистану, где Америка провалилась полностью. Сегодня для Байдена взаимоотношения с Украиной и с Израилем — это две кости в его горле", — сказал он.

Читайте также: Большого прорыва не будет — дипломат о визите Зеленского в США

Пинкус рассказал, чего во время визита в США должен добиваться Владимир Зеленский.

"Президент Зеленский в своем общении с Байденом должен категорически настаивать на организации ПДЧ в НАТО, и второе — категорическом отказе от плана Штайнмайера, который является бомбой замедленного действия в теле Украины. Я уверен, Зеленский может отстаивать национальные интересы Украины. Сейчас его визит в Америку настолько важен и необходим, что я уверен, Зеленский сможет со своей командой настоять на своем. Это очень важно. Байден ищет очки на фоне падения его рейтинга, которые поднимут его рейтинг. Зеленский не должен отступать ни на йоту. Подавляющее большинство американцев — за Украину, за возврат Крыма Украине и выдворение агрессора с Донбасса", — сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский должен встретиться с Джо Байденом в Вашингтоне 31 августа. Он не ограничится встречей со своим американским коллегой, а проведет ряд встреч в других городах Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. В то же время он уточнил, что Зеленский встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив. В частности, ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал, что непубличная часть встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2 ".