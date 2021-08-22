Меркель поддерживает нашу сторону — "слуга народа" о заявлении канцлера Германии
Депутат Денис Маслов прокомментировал заявление Меркель о переговорах с "ДНР" и "ЛНР"
Канцлер Германии Ангела Меркель четко поддерживает сторону Украины в том, чтобы не вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР" — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Денис Маслов.
"Меркель в своем выступлении четко сказала, что она поддерживает нашу сторону в том, что мы не ведем переговоры с "ДНР" и "ЛНР". Переговоры должны вестись с участником этого конфликта — Россией — и в рамках Нормандского формата. Так же из услышанного я делаю вывод, что должно быть продвижение частей безопасности — это допуск международного Красного креста к нашим фактически военнопленным. И после первых таких действий возможно проведения саммита уже более предметной тематики", — сказал он.
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Нардеп отметил, что это заявление Меркель очень важное.
"Особенно нового для себя я ничего не открыл. Для меня было важным, что даже очень осторожная Меркель подтвердила, что не может быть прямого диалога с представителями ОРДЛО, что это неправильно. Что Россия является участником этого конфликта, и слова о продолжении единственного на сегодня Нормандского формата, чтобы продолжить сегодня переговоры для мирного урегулирования", — сказал он.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа прибыла Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.
"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", — сказал российский политик.