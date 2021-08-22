20:55, Сегодня

Зеленский о "Крымской платформе": нам нужна ежедневная работа Владимир Зеленский рассказал, как саммит поможет Украине вернуть Крым

О создании формата Крымской платформы рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"Крымский вопрос обсуждался в Украине, в нашей украинской политике, и делалось все за пределами Украины, как в России, так и в странах Европейского Союза. Я понимаю, что это было большое влияние именно Российской Федерации, все делали вид, что этого вопроса почти нет. Когда Украина поднимала этот вопрос, все говорили — да, мы понимаем, мы сохраняем санкционную политику в отношении крымского вопроса. Даже мой пример, когда я это увидел, когда у нас было первое заседание Нормандской четверки и была подготовка к адженде этой встречи, мне сказали — это не вопрос встречи Нормандской четверки. А почему нет? Это никогда не было этим вопросом. Тогда я спросил - а где, где эта адженда? Где этот круглый стол, где эти люди, где все эти сто стран, которые поддерживают Украину и не признают аннексию, и не признают оккупацию Крыма? Где они все? Есть, да. Но инициатива не может быть постоянно от кого-то. Это чисто наш вопрос. Украинский вопрос. Да, да, нарушены международные законы. Поэтому Европа, Америка тебя поддерживают, тебя, Украина, я поддерживаю, но я не могу, санкции я ввожу, ты не вводишь. Это же сколько такого было. То есть этот вопрос, поверьте мне, за рубежом Украина не поднимала", — сказал он.

Читайте также: Россия должна участвовать — политик о саммите "Крымской платформы"

Зеленский рассказал, что Крымская платформа была создана именно для того, чтобы можно было где-то обсуждать вопрос Крыма.

"Что касается "Крымской платформы", тогда мы сказали, давайте создавать площадку, которая будет постоянно действовать, и площадка не где-нибудь, а в Украине. Мы назвали "Крымская платформа", мне предложили формат — раз в год мы встречаемся, я сказал - нет, это не работает, не работает. Потому что я точно знаю, подробно, как работает Трехсторонняя контактная группа на Донбассе. Она работает раз в две недели или раз в неделю, и есть результат, но не тот результат желателен, как хочется. Нам нужна ежедневная работа. Нам нужен офис "Крымской платформы". Нам нужно привлекать туда наших партнеров, нам нужен фонд. Нам нужно смотреть, где наши пленные, искать их, защищать журналистов, защищать общество крымское, когда люди приезжают из Крыма, находить им квартиры, дома, что нужно, работу. Кто этим будет заниматься? Много судебных дел. Все это есть, поэтому и уполномоченный по этим вопросам был у меня. С этого началось, потом мы нашли уже такую мощную группу из крымских вопросов. Затем присоединили туда крымских татар, а потом сделали в Министерстве иностранных дел, сугубо Эмине Джапарова занимается этим направлением. Мы заново выстраивали просто институт, которого семь лет не было. Что бы вам кто-то там не говорил, это будет просто разговор. Потому что нет ни одного кабинета в Украине, который ежедневно занимался бы крымским вопросом. Вот и все. Поэтому "Крымская платформа" — это организация. Она маленькая пока, и это первый саммит. Но точно она не закончится этим саммитом", — сказал он.

Читайте также: Кулеба о "Крымской платформе": Россия реагирует очень агрессивно

Зеленский отметил, что будет сложно, потому что Россия сейчас делает абсолютно все, чтобы лидеры стран мир не приезжали на саммит.

"Многие лидеры очень боятся. Я даже не хочу говорить, кто боится. А вы увидите. Вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину, не поддерживают аннексию, сочувствуют. Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Боятся России. И это правда. Европа боится России. Это надо признать. И это нормально. Потому что когда мы в Украине это понимаем, то мы понимаем, что нам нужно делать. Какая нам нужна армия, какой нам нужен флот, какая нам нужна "Крымская платформа", что нам нужно делать с временно оккупированными территориями, что надо туда вкладывать, что приоритет — туда. Что надо забыть споры, когда мы говорим о вещании, когда кричат, что не нужно вещание на русском языке. Нет. У контактной линии должно быть наше, украинское телевидение, как у Крыма, и там на русском языке фильмы или программы. А главное — есть новости. Реальные новости о том, какая Украина, о том, как она заботится о своих людях, о том, кто наш враг и кто наш друг. Потому что сейчас этого нет. И это большое информационное поражение. Люди, живущие не у контактной линии и в тех областях, не знают, что украинское телевидение во многих таких уголках просто не показывает. Закодированное телевидение, закодированный спутник. Поэтому раскодировать это сложно очень, много вопросов. Поэтому-то надо открывать, делать максимум так, чтобы нашелся контент, материал, справедливый, честный. Потому что это — информационная потеря. Именно по этой информационной потери, вот с таких ошибок, это реальные ошибки бывших товарищей ", — сказал он.

Читайте также: Крым вынесли на повестку дня — политолог о важной задаче Крымской платформы

Президент рассказал, какие именно ошибки были сделаны по Крыму.

"Я не хотел говорить о крови, можно было без крови, или нельзя было. Но информационный проигрыш, это реально проигрыш, серьезный. Как было в Крыму. Вы же из Крыма, вы понимаете. Никакого там украинского телевидения не было. Какие там звезды выступали? Российские звезды только. Никто не против. Но где там была Украина, украинские новости, где там были? Где там были тысячи фестивалей, где были аудиогиды на украинском языке, где все это было, куда оно вкладывалось, где были распечатаны книги, если мы хотели украинский язык в Крыму, где такие типографии в Крыму? Вопрос простой у меня — где украинский флот в Крыму? Тогда, когда не было войны, кто развивал флот? Где у нас был флот? Мы сдавали Крым в аренду. И кому сдавали? Мы сдавали Крым в аренду товарищам, их флоту, их языку, их паспортизации. Вот что мы делали. А сейчас мы делаем как раз, чтобы все это вернуть. Но возвращение Крыма и Донбасса не делается просто, вот контактная линия, давайте просто разрежем ленточки, это не открытие новой дороги, это серьезные шаги. Поэтому здесь нужна информационная политика, экономическая политика, и "Крымская платформа" — один из тех шагов, которые идут к тому, чтобы вернуть оккупированную нашу территорию", — сказал он.

Читайте также: Это только начало — "слуга народа" о саммите Крымской платформы

Также Зеленский прокомментировал визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву и затем в Киев.

"40 стран будут представлять свое общество в "Крымской платформе". 40 лидеров будут на "Крымской платформе". Госпожи Меркель не будет на "Крымской платформе", но она приехала к нам. Я думаю, что это тот баланс, который она смогла позволить себе. Я считаю, что это серьезный шаг с ее стороны, лично для нее это непросто. Я так считаю. Я считаю, что у нас была неплохая встреча в Берлине с ней. Она точно понимает мое отношение по всем вопросам. Оно у меня очень прозрачное. Некоторые детали я не могу говорить вам, я прошу прощения перед вами и перед нашими телезрителями", — сказал он.

Напомним, впервые о "Крымской платформе" Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал министр.