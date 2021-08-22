Война за Украину была бы в любом случае — Зеленский
Владимир Зеленский сравнил войну с Россией с другими войнами в мире
Война Украины за независимость не могла не произойти, но ее формат мог бы быть другим, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.
"Мне сложно сказать, можно ли было избежать этой войны. Наверное, она бы была бы в той или иной степени, в то или иное время, необязательно именно тогда, когда она началась. Сегодня есть другие войны, другие форматы войны. Экономические войны. Сегодня есть кибервойны. И они убивают бизнес, но не убивают людей, но потом экономические войны приводят к тому, что у людей нечего есть, и люди умирают, мигрируют, бросают свои города. Поэтому сложно сказать, какой формат войны за независимость был бы в стране. Думаю, что он был бы. Без кровопролития? Не знаю, сложно сказать. Потому что много причин этой войны, я считаю.
Я скажу вам честно, никому не нужна такая большая, богатая, сильная страна, как Украина. Кроме украинцев. Я так считаю. Поэтому я и сказал, что иногда войны, они другие, они более цивилизованные, чем та война, которая у нас, между Россией и Украиной. Мы даже не видим, как у тебя уничтожают оружие какое-то, делают все, чтобы у тебя не было флота, делают так, чтобы у тебя не было, например, энергетической самостоятельности. Войны, они очень-очень разные. И разные страны, защищая свои рынки, и желая быть влиятельными в том или ином направлении, могут уничтожить тебя, уничтожить независимость. Потому что независимость Украины — она же, да, прежде всего границы и люди, территории. Но не только. Я об этом сказал, что иногда люди просто не могут жить на той или иной территории. Почему? Нет работы. Люди, знаете как во всем мире, едут из села. Так же как и из других секторов промышленности. Люди уезжают. И поэтому война за Украину, украинцев, была бы в том или ином случае", — сказал он.
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Президент объяснил, как он понимает понятие независимости страны.
"Независимость, она, еще раз, не только о границах. Независимость — это иметь субъектность и иметь возможность влиять на тех или иных соседей, иметь мнение, иметь рынки, рынки сбыта. За этот счет выстраивать экономику рыночную и выстраивать возможности для людей, которые бы обогащались. Состоятельный украинец — это есть в моей президентской программе. Это национальная идея, так и есть. Это продолжение той идеи, о которой мы с вами говорили. Поэтому она и дается, в любом случае, независимость, кровью, потом. И другой пример — можно ли было бы уменьшить количество погибших, можно ли было бы сделать так, чтобы не было погибших людей. Не знаю, я не был тогда президентом, мне сложно сказать", — сказал он.
Война на Донбассе — вооруженный конфликт, начатый российскими отрядами, которые ворвались в апреле 2014 году на территорию украинского Донбасса после захвата Российской Федерацией Крыму, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашение "государственных суверенитетов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Конфликт стал продолжением российской вооруженной агрессии против Украины. По географическому масштабу является локальным и охватывает части Донецкой и Луганской областей Украины.
Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях. "26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда... Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", — сказал он.