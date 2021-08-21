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Меркель перешла на сторону агрессора - экс-советник Путина о переговорах в Москве Когда начинался "нормандский формат", Меркель выступала на стороне Украины, напомнил Андрей Илларионов

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила отношение к российско-украинскому конфликту и начала выступать на стороне Кремля.

Такое мнение в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" высказал экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, комментируя визит Меркель в Москву.

"Когда 7 с лишним лет назад начинался "нормандский формат", Меркель выступала на стороне Украины – как защитник Украины от очевидной неспровоцированной агрессии... Сейчас она демонстрирует, что поменяла стороны. Сейчас она де-факто выступает на стороне агрессора. Да, она сказала в Москве, что Германия не признает аннексию Крыма. Но оставаться для участия в "Крымской платформе" на следующий день после визита в Украину она не стала. Поэтому по главному вопросу – восстановление территориальной целостности Украины – она заняла позицию, союзническую по отношению к агрессору, а не жертве агрессии. Это самый главный вывод", - сказал экс-советник Путина.

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По его словам, в этой связи во время визита Меркель в Киев у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность занять принципиальную позицию:

"В частности, например, по "Северному потоку-2" – предъявить свои требования о компенсации за запуск этого потока на своих условиях, а не на тех условиях, о которых Меркель договаривалась, например, с Байденом".

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Напомним, что 20 августа в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили, в частности, запуск российского газопровода "Северный поток-2", перспективы продолжения транзита газа через Украину, а также урегулирование конфликта на Донбассе.

После визита в Москву Ангела Меркель 22 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский политик Леонид Гозман в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Ангела Меркель после визита в Москву привезет Владимиру Зеленскому тайное послание от Владимира Путина.

"Скорее всего, она приедет с каким-то тайным посланием Путина Зеленскому. Можно ли это будет назвать ультиматумом – я не знаю. В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", - сказал российский политик.