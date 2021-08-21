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Данилов о санкциях СНБО: мы не принимаем политических решений Секретарь СНБО заверил, что работает исключительно в правовом поле

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против юридических и физических лиц являются юридически обоснованными, а не политическими.

Об этом в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я хотел бы, чтобы мы с вами понимали, что мы не принимаем политических решений. Мы принимаем юридические решения. Между ними есть большая разница. Это кому-то хочется назвать решения Совета нацбезопасности и обороны сугубо политическими. Мы работаем исключительно в пределах своей компетенции, исключительно в рамках Конституции, исключительно в пределах того законодательства, которое существует сегодня в нашей стране. Конечно, это не всем нравится. Не все к этому привыкли", - заявил он.

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По словам Данилова, сегодня "есть определенный круг лиц, которые обращаются в суд с требованием отменить тот или иной указ президента", но в СНБО к этому абсолютно готовы.

"Мы понимаем, о чем идет речь. Более того, мы понимаем, какие люди это оспаривают. Сказать, что для нас это была какая-то неожиданность - это не соответствует действительности. Мы понимали, что они будут защищаться. Люди, которые длительный период времени издевались над нашей страной, делали очень неприятные вещи вообще для развития нашей страны, они, конечно, должны защищаться, потому что они имеют большое состояние, они привыкли чувствовать себя так в нашей стране, как они чувствовали себя при президентах, которые были до этого, и они считали, что им за это ничего не должно быть", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Напомним, 20 августа СНБО по предложению СБУ применил экономические санкции "к пророссийским пропагандистам и 28 сотрудникам разведывательных и специальных служб РФ, которые насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях".

В частности, СНБО принял решение применить персональные санкции к 4 физлицам, среди которых Анатолий и Ольга Шарий, Игорь Гужва. Также санкции применяются к 4 компаниям, связанным с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду, передает пресс-служба СБУ.

Также санкции коснулись 6 физлиц и 3-х компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем.