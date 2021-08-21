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Это была российская ракета - Данилов о сбитом в Иране украинском "Боинге" Секретарь СНБО прокомментировал расследование авиакатастрофы

Украина имеет абсолютное подтверждение, что самолет "Боинг" "Международных авиалиний Украины" в Иране был сбит ракетой российского производства Тор-М1.

Об этом в эфире программы "Большая деолигархизация" на телеканале "Украина 24" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Первая большая работа, которую мы делали, это была работа, связанная со сбиванием российской ракетой Тор-М1 в Тегеране нашего самолета. Это была первая работа, это был первый вызов, который команда Владимира Александровича (Зеленского - ред.) взяла на себя. Непосредственно Совет безопасности и обороны, аппарат Совета занимался этим вопросом. И мы через два часа после этих событий уже понимали, что там происходит. Мы очень быстро овладели ситуацией, мы отправили в беспрецедентно короткий срок специалистов из нашей страны в Тегеран и уже на следующий день утром мы дали официальное сообщение, что этот самолет наш был сбит российской ракетой российского производства именно Тор-М1", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов напомнил, что в то время даже президент США говорил, что это техническая неисправность самолета МАУ.

"Мы смогли получить информацию непосредственно с места падения самолета, когда там были очень ужасные, скажем так, видео... Это видео видел только закрытый круг лиц. Там, где есть абсолютное подтверждение, мы получили, что это именно российская ракета", - заявил он.

По мнению Данилова, со сбиванием самолета МАУ "была сознательная ситуация".

"Там же до этого за несколько дней американцы убили генерала Сулеймани... И они должны были объявить тотальную войну американцам. И для того, чтобы перебить этот вопрос, они совместно с россиянами, скажем так, сделали такой процесс", - объяснил секретарь СНБО.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, совершавший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили военные.

Впоследствии канадский общественный вещатель CBC News сообщил, что спецслужбы Канады располагают аудиозаписью разговора при предполагаемом участии главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, где говорится, что самолет МАУ был сбит под Тегераном намеренно.

6 апреля 2021 года в Иране предъявили обвинение 10 должностным лицам, причастным к сбиванию самолета МАУ.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Иран в непрозрачном расследовании катастрофы и манипуляциях фактами.