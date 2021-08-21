У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов

Нардеп от "Слуги народа" также оценил расходы на празднование

У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов

Военный парад к 30-летию Независимости Украины нужен, чтобы продемонстрировать моральную поддержку бойцам Вооруженных сил Украины. Также он будет символизировать достижения Украины за годы независимости.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. На вопрос, сколько средств потратили на парад, Вениславский ответил:

"Это не так много, как может показаться, потому что в мировой практике парады проводятся со значительно большим количеством людей. Парад имеет много аспектов - это и демонстрация достижений военного промышленного комплекса. Это и определенные традиции, поскольку мы понимаем, что парад в определенные круглые даты также должен символизировать достижения за годы независимости. Это и морально-психологическая поддержка наших воинов от граждан Украины, которые понимают, что ВСУ способны дать отпор любому агрессору".

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Нардеп убежден, что к такой дате, как 30-летие Независимости Украины, парад нужен:

"Он выполняет много различных функций, он точно в пользу нашего государства. А деньги, которые потрачены, это не столь большие деньги с точки зрения бюджета и расходов в целом - 100 миллионов, эта сумма абсолютно обоснована на данный момент".

Напомним, в Киеве 24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

20 августа во время репетиции парада в центре Киева военные исполнили песню со словами "Путин - х***о". Об этом сообщил в Facebook журналист Ян Доброносов.

"Опять репетиция. Наши солдаты настоящие. И говорят, что Путин... "нехороший", - отметил он.

Зрители, наблюдавшие за репетицией парада, встретили аплодисментами действия военных.

Военные также исполняли эту песню во время репетиции 18 августа, чем возмутили российских пропагандистов.

Источник Украина 24 Теги Слуга народа парад независимость День Независимости Федор Вениславский