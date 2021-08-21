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У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов Нардеп от "Слуги народа" также оценил расходы на празднование

Военный парад к 30-летию Независимости Украины нужен, чтобы продемонстрировать моральную поддержку бойцам Вооруженных сил Украины. Также он будет символизировать достижения Украины за годы независимости.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский. На вопрос, сколько средств потратили на парад, Вениславский ответил:

"Это не так много, как может показаться, потому что в мировой практике парады проводятся со значительно большим количеством людей. Парад имеет много аспектов - это и демонстрация достижений военного промышленного комплекса. Это и определенные традиции, поскольку мы понимаем, что парад в определенные круглые даты также должен символизировать достижения за годы независимости. Это и морально-психологическая поддержка наших воинов от граждан Украины, которые понимают, что ВСУ способны дать отпор любому агрессору".

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Нардеп убежден, что к такой дате, как 30-летие Независимости Украины, парад нужен:

"Он выполняет много различных функций, он точно в пользу нашего государства. А деньги, которые потрачены, это не столь большие деньги с точки зрения бюджета и расходов в целом - 100 миллионов, эта сумма абсолютно обоснована на данный момент".

Напомним, в Киеве 24 августа с 06:00 до 12:30 в связи с проведением парада войск ко Дню Независимости ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

20 августа во время репетиции парада в центре Киева военные исполнили песню со словами "Путин - х***о". Об этом сообщил в Facebook журналист Ян Доброносов.

"Опять репетиция. Наши солдаты настоящие. И говорят, что Путин... "нехороший", - отметил он.

Зрители, наблюдавшие за репетицией парада, встретили аплодисментами действия военных.

Военные также исполняли эту песню во время репетиции 18 августа, чем возмутили российских пропагандистов.