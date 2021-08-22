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Зеленский: Двери во власть открыты не только на вход, но и на выход Президент попросил прощения у избирателей за некоторых бывших членов своей команды

Депутатам из монобольшинства и членам правительства, которые не справятся с выполнением президентской программы, "открыты двери на выход".

Об этом заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Украины Владимир Зеленский.

"Если монобольшинство будет слабым, по разным причинам, то я открытый человек, я и в партию, и в правительство приглашал людей с открытыми дверями. В моем понимании, двери открыты не только на вход, но и на выход. И это касается и чиновников, и это касается и депутатов. Кто видит свою отдельную политическую жизнь, кто не видит, что должен быть прагматичным и технократичным, начинает быть не менеджером, а политиком - двери открыты в другую сторону. К сожалению, вы обманули меня и своих избирателей", - заявил президент.

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Зеленский отметил, что просит прощения "за некоторых людей перед моими избирателями".

"Но я сразу говорил - мы не можем найти столько людей, у меня нет своих. Мы ищем талантливых людей, кто из них будет крепким орешком, кто из них выдержит и эти испытания, те будут оставаться и строить эту страну, строить во всех смыслах этого слова. А других - ну, извините", - подчеркнул президент.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в Кабмине осенью ожидаются кадровые перестановки, обсуждается замена сразу нескольких министров.

"Разговоры идут не только о смене министра обороны. Например, разговоры идут о министре юстиции или культуры. Я часто слышала на эфирах вопросы именно такого рода. Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут – это решать президенту и премьеру", - объяснила "слуга народа".

Ранее Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, что породило слухи о новых увольнениях в правительстве.