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Не надо нас обижать — Зеленский о войне на Донбассе Владимир Зеленский рассказал, как можно закончить войну на востоке Украины

Завершить войну на Донбассе, не объединившись, невозможно — об этом в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" заявил президент Владимир Зеленский.

"Не надо, не надо нас обижать. Кому угодно. Я обо всех соседях, а также тех, кто не является нам соседями. Только так — уважение и чувство именно равенства. Это очень важно. Ну и война. Война — это то, что хочется действительно завершить полностью, и хочется вернуть наши территории. Этого хочется, это большое желание", — отметил он.

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По его мнению, если бы это зависело от парламента, войны бы уже не было.

"К сожалению, это не решается в Верховной Раде Украины. А если бы это можно было, мы бы это уже проголосовали. Уверен, что в этой теме болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также и пример того, что завершить войну, не объединившись, невозможно", — сказал он.

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Война на Донбассе — вооруженный конфликт, начатый российскими отрядами, которые ворвались в апреле 2014 году на территорию украинского Донбасса после захвата Российской Федерацией Крыму, серии пророссийских выступлений в Украине и провозглашение "государственных суверенитетов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Конфликт стал продолжением российской вооруженной агрессии против Украины. По географическому масштабу является локальным и охватывает части Донецкой и Луганской областей Украины.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия будет настаивать на интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях. "26 августа встретимся (с Россией на заседании ТКГ – ред.). Будут рассматриваться те же вопросы, что и всегда... Не думаю, что россияне станут более договороспособными, потому что они придерживаются той же политики уже восьмой год – интеграция так называемых "молодых республик" под логикой федерализации на российских условиях в тело Украины. Мы это знаем, не пойдем на это", — сказал он.