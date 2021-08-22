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Сила Украины в единстве — Владимир Зеленский о годовщине Независимости Президент Владимир Зеленский рассказал, какой стала Украина за последние 30 лет

Сила Украины в том, что она очень разная, но при этом единая — об этом перед Днем независимости рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" президент Владимир Зеленский.

"Я, в принципе, считаю: она (Украина - ред.) свободная, быстрая на ум, вернее, острая на ум, так правильнее. Очень просправедливая, поскольку нам 30 лет, можем себе позволить выдумывать... (Ведущий: Неологизм). Да. Слишком просправедливая. Точно независимая — от всего, что за пределами нашей государственности. Но при этом она еще сильная. Как молодые люди, которые после Второй мировой войны возвращались домой, после войны против фашизма — возвращались молодые, но опытные и очень сильные, не по годам, как говорится, очень сильные люди, потому что прошли войну. Поэтому Украина и такая. И с этими пулями, и с этими выстрелами в своем теле. Я говорю всегда, я понимаю, что сейчас идет война. Но эти люди уже возвращались домой, уже раненые возвращались, многие из них возвращались не живыми, живыми они останутся в нашей памяти, в сердцах, в истории точно. Но возвращались именно такими, очень сильными людьми. Поэтому Украина очень разная. Но единая, и в единстве именно эта сила", — сказал он.

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Зеленский рассказал, почему российская агрессия не смогла взять верх над Украиной.

"Знаете, когда есть споры по поводу религии, веры, языка, я всегда говорю, я это знаю, потому что я из Кривого Рога, я знаю много погибших людей и знаю тех, кто воевал. Я говорю — вы единство хотите увидеть, какое единство в Украине? И за что они борются и одержат победу? Я в этом уверен, что так и будет. Так вы посмотрите, кто в окопах, вы все увидите. Просто разных национальностей люди, разноязычные люди, но едины. И поэтому мы защитили нашу независимость, и защищаем суверенитет, и поэтому нас не съела российская агрессия. Именно потому, что мы едины. И когда выстрелов стало меньше, когда многие люди, я имею в виду добровольцев, которые были с самого начала войны, вернулись домой, в некоторых моментах появилось постоянство и стабилизация, пусть не та, которой все ожидали, но, тем не менее, уменьшение огня и стабилизация на фронте, вот в этот момент снова началось — а мы такие, а мы другие. То есть, к сожалению, иногда нам нужно, как этого не хочется, но иногда нам такая встряска нужна, чтобы понять, что только в единстве мы сильны и только в единстве мы способны быть сильными", — сказал он.

Напомним, 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости состоится более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.