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Флагов было два — экс-депутат Заец рассказал о провозглашении независимости Иван Заец рассказал, как происходило внесение Государственного флага в Раду в 1991 году

Стенд с Флагом Независимости Украины сегодня торжественно открыли на площади Конституции перед зданием Верховной Рады. Своими воспоминаниями о флаге, который внесли в сессионный зал Верховной Рады в честь объявления о независимости, поделился в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат I, II, III, IV и VI созывов Иван Заец.

"24 числа произошло памятное для украинского народа событие. Это вершинная победа украинской нации. Мы тогда провозгласили независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства. Это провозглашение должно было сопровождаться поднятием сине-желтого знамя над куполом Верховной Рады. Целый день перед зданием Верховной Рады люди держали этот флаг и скандировали "независимость". Поэтому, если говорить о творцах этого события, это были не только депутаты, но и те граждане, которые стояли под Радой, держали этот флаг и ждали момента, когда Верховная Рада примет решение о провозглашении независимости, чтобы он попал в пленарный зал и был поднят над Верховной Радой", — сказал он.

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Депутат рассказал, что флагов было два.

"Один — тот большой, и второй — маленький, который якобы был в Москве на танке. Я был сторонником того, чтобы занести этот флаг, но Леонид Кравчук, который тогда председательствовал, видел, что в Раде недостаточное количество голосов, и если этот флаг зайдет в Верховную Раду, то не будет кому поднимать его над зданием Верховной Рады. Он сказал, что пусть занесут тот маленький. Однако мы не могли пойти против воли людей, и мы взяли именно этот флаг и занесли его в Верховную Раду, и положили на парапет перед президиумом. А маленький флаг, который занес Дмитрий Чобит, он передал Леониду Кравчуку, и тот поставил его за скульптурой Ленина, такая тогда была в Верховной Раде", — рассказал он.

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Заец рассказал, почему так важен этот флаг.

"Этот флаг символизировал именно нашу государственность, это не выдуманная символика, а органическая символика, под которой шла борьба за украинское государство. Я должен подчеркнуть, что украинское государство нам никто не дарил, оно не упало с неба. Даже на финальном этапе, на рубеже 80-90-х годов нужна была полная мобилизация патриотических сил, чтобы была восстановлена национальная государственность", — сказал он.

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Флаг, которому 30 лет, экспонируют впервые. Ранее его хранили как реликвию в витрине на втором этаже здания парламента. А специально к празднику Независимости флаг разместили на площади Конституции. Именно этот флаг размером 4 на 8 метров 24 августа 1991 года группа народных депутатов, среди которых были Вячеслав Чорновил и Иван Заец, внесла в зал пленарных заседаний как только был принят Акт провозглашения независимости Украины.

Напомним, 24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину Независимости. Ранее в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что по всей Украине ко Дню Независимости будут проведены более 300 акций - концерты, выставки и другие культурные и художественные события.

Также к 30-летию Независимости Украины в Софии Киевской открылась выставка, на которой можно увидеть оригинал Конституции Пилипа Орлика, булаву гетмана Ивана Мазепы и другие исторические реликвии.