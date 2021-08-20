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В ТКГ связали принятие Стратегии по Донбассу с расцветом Мариуполя Татьяна Иванова высказалась о принятии важного документа

Расцвет Мариуполя мог способствовать утверждению экономической стратегии по Донбассу — об этом заявила член гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24". По ее словам, законодательные инициативы, касающиеся переходного и постпереходного периода по возвращению ОРДЛО, не обсуждаются в гуманитарной подгруппе.

"Но мне, конечно, известно об инициативах принятия и одного документа, и другого. Я приветствую, что такой документ все-таки принят. Я такой документ ожидала очень давно. Возможно, это политическая воля, а возможно, в восточном регионе, наверное, все видели за последний год, как расцвел город Мариуполь. Возможно, то, что можно на востоке, даже при таких сложных обстоятельствах, когда на Азовском море очень неспокойно, даже по сравнению с 2016-2017 годами, можно развивать регион, и Мариуполь это демонстрирует — возможно, это как-то ускорило этот процесс", — сказала она.

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Напомним, на заседании 23 декабря 2020 года Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая легла в основу стратегии — на восстановление региона нужно минимум 20 млрд долларов.

В Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, которая была принята 18 августа, сначала речь идет о подконтрольных правительству территориях, но после деоккупации меры Стратегии могут быть масштабированы и на другие районы Донецкой и Луганской областей.

"С учетом этих ожиданий мы предлагаем достаточно амбициозную стратегию преобразований. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных Правительству территориях. Но после деоккупации меры Стратегии могут быть масштабируемые и на другие районы Донецкой и Луганской областей. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности", — цитирует слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пресс-служба его министерства.