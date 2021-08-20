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Европа признала украинские COVID-сертификаты: подробности от министра Михаил Федоров рассказал, когда COVID-сертификат в приложении "Дія" станет доступным для всех украинцев

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Подробности рассказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Конечно, я уже пользуюсь COVID-сертификатом, потому что я был среди бета-тестировщиков. С 1 июля несколько тысяч человек тестируют их в приложении "Дія". Но сегодня очень важный день для цифровой Украины, потому что мы интегрировались в единый цифровой рынок по направлению ковид-сертификатов. С сегодняшнего дня мы можем уже принимать европейских граждан, проверять действительность их сертификатов, и после того, как AppStore и Google Play опубликуют последнюю обновленную версию приложения "Дія", — я надеюсь, это будет сегодня или завтра, остались считанные часы, — украинцы смогут генерировать сертификаты и путешествовать в другие страны Европы. Поэтому я всем советую следить за обновлениями Минздрава, МИД, Минцифры. Очень скоро появится информация, что вы сможете обновить приложение, сгенерировать ковид-сертификат, если у вас уже две дозы вакцинации, и путешествовать по Европе", — рассказал он.

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Федоров объяснил, в чем отличие внутреннего ковид-сертификата.

"Международный сертификат делается по технологической документации Европейского Союза. Мы стали одной из первых стран мира, которая интегрировалась в европейское пространство, и есть определенные технические требования. Там много медицинских данных, там нет фото, документ работает без интернета. Мы решили сразу сделать документ для внутреннего использования, он генерируется одновременно с международным. В чем разница? Во внутреннем документе меньше медицинской информации, там есть только данные что вы привиты, и есть фото. Это важно, потому что когда Министерство здравоохранения сформирует политику, например, гипотетически, по посещению публичных мероприятий, вы сможете показать ковид-сертификат, там будет ваше фото, и не нужно будет показывать другие документы. То есть мы упростили использование внутренних сертификатов", — рассказал он.

Добавим, в Министерстве иностранных дел сразу отметили: решение Еврокомиссии рекомендательное, и страна сама будет определять, кого и как пускать на свою территорию. На сайте организации пишут, что вместе с украинскими признали и COVID-сертификаты Турции и Северной Македонии. Их принимают с сегодняшнего дня. Наш сертификат в "Дії" появится позже среди остальных документов. Он будет подтверждением вакцинации, выздоровления от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил, что COVID-сертификаты в "Дії" прошли техническую оценку и скоро могут быть признаны в ЕС. Он также рассказал важную деталь в получении сертификата.

"Ковид-сертификат не появится автоматически, как другие документы в" Дії", поскольку это медицинская чувствительная информация. Соответственно, для появления ковидного сертификата надо будет открыть раздел "Услуги" и собственно заказать его", — объяснил он.