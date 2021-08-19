23:59, Вчера

Нужно показать, что у нас живется лучше — депутат о стратегии по Донбассу Юрий Камельчук рассказал, о чем идет речь в стратегии экономического развития Донбасса

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донбасса до 2030 года - подробности рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" народный депутат и фракция "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"В этом году уже пришло более 1,2 млрд инвестиций в Украину. Ожидается около 5 млрд. По стратегии, стратегия делается в начале для того, чтобы разработать план. Нет стратегии — план будет корявый и не привязан ни к чему. В разработке этой стратегии принимали участие все органы исполнительной власти, центральной, региональной власти, международные и украинские эксперты. В основных направлениях это все было связано с развитием инфраструктуры, с возможностями для бизнеса, с развитием каких-то социальных услуг для людей с развитием образования. Что касается инфраструктуры, это развитие железнодорожного сообщения и авиасообщения", — сказал он.

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По словам депутата, стратегия экономического развития Донбасса — показать, что на контролируемой территории живется лучше

"Я считаю, что данная стратегия направлена ​​на повышение уровня жизни непосредственно во всей Украине, в частности в регионе Донецкой и Луганской областей, то есть целого Донбасса, чтобы показать пример тем, кто пока на неподконтрольной территории Украины продолжает развиваться. Мы должны показать, что на контролируемой территории живется лучше — именно на это стратегия и направлена​​", — сказал он.

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Напомним, на заседании 23 декабря 2020 Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая легла в основу стратегии — на восстановление региона нужно минимум 20 млрд долларов.

В Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года, которая была принята 18 августа, сначала речь идет о подконтрольные правительству территории, но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабируемые и на другие районы Донецкой и Луганской.

"С учетом этих ожиданий мы предлагаем достаточно амбициозную стратегию преобразований. Мы предлагаем качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о подконтрольных Правительства территории. Но после деоккупации мероприятия Стратегии могут быть масштабируемые и на другие районы Донецкой и Луганской. Достичь этой цели мы предлагаем путем обеспечения благоприятных условий для инвесторов, которые создадут рабочие места и наполнят бюджеты, чтобы вдоль линии соприкосновения создать "пояс успешности", — цитирует слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова пресс-служба его министерства.