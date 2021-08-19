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"Сверхсложная задача": МИД пытается эвакуировать украинцев из Кабула По словам Евгения Енина, аэропорт окружен несколько сот метровым человеческим рубежом, через который протиснуться невозможно

Эвакуация наших граждан из аэропорта Кабула проходит очень сложно, но власти Украины прилагают все усилия, чтобы украинцы смогли покинуть Афганистан. Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, контролирующие военную часть Кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы на контакте с теми силами, которые позиционируют себя как гарантирующие определенную безопасность с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, поближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадания на территорию военного сектора аэропорта", - сказал замминистра.

Енин назвал возможность попасть в аэропорт "сверхсложной задачей".

"Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт на несколько сотен метров окружен людьми, мимо которых протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речи не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от забора. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта с тем, чтобы, как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс", - сказал Енин.

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По его словам, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

"На данный момент все те, кто обратился к нам и находится в обозримой близости к аэропорту, уже подтянулись ближе к аэропорту. Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта", - сказал Енин.

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Напомним, НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику среди местного населения, которое пытается бежать из страны, кроме того, США и другие страны вывозят своих граждан и сотрудников дипломатических миссий. В результате этого аэропорт Кабула находится в осаде людей, которые ищут возможность покинуть страну. "Талибан" обещает не препятствовать отъезду вех желающих, однако аэропорт оцеплен охраной.

Ранее в эфире "Украина 24" спикер МИД Олег Николенко рассказал, что забрать людей из Кабула можно будет только после решения трех ключевых задач. "Ситуация в аэропорту хаотичная, часть аэропорта закрыта, другая контролируется иностранными войсками", - сказал он.