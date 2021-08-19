17:10, Сегодня

Россия должна участвовать — политик о саммите "Крымской платформы" Леонид Гозман рассказал, как в отношении Крыма настроен Путин и российское общество

России стоило бы принять участие в саммите "Крымской платформы" — об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман.

"Я думаю, что настоящее решение проблемы предполагает участие страны, которая эту проблему устроила. Ведь именно Россия оккупировала и аннексировала Крым, ее участие было бы вполне целесообразным именно в решении. Но ведь дело в том, что Россия не хочет решать эту проблему. Россия говорит, что проблемы никакой нет. И до тех пор, пока у власти в нашей стране будет Владимир Путин, никакой подвижки в этом направлении не будет. Это надо четко понимать. То есть нужно, конечно, все обсуждать, но надо понимать, что пока Путин у власти, проблема решена не будет. Другое дело, что не вечно же он будет у нас сидеть", — сказал он.

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Гозман также ответил, есть ли сейчас в России политическая сила, которая настроена вернуть Крым Украине.

"К сожалению, таких сил у нас очень мало. Дело в том, что сложные моменты нашей новейшей истории привели к тому, что к стыду нашему подавляющее большинство российского населения одобрило аннексию Крыма. Таких людей, которые с самого начала говорили, что это преступление, в 2014 году было меньше 1%. И сегодня, хотя энтузиазм по поводу Крыма уже пропал, и радости уже не доставляет, представления о том, что аннексия Крыма была справедливой, является доминирующей в российском обществе. За возвращение Крыма, за нормальную оценку этих позорных преступных действий России выступает безусловное меньшинство", — сказал он.

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Напомним, впервые о "Крымской платформе" Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. Цель "Крымской платформы" — обсуждение путей деоккупации Крыма. Планируется, что она будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Россия по дипломатическим каналам пытается оказать давление на страны-участницы саммита. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы не обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите "Крымской платформы". Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", — сказал министр.