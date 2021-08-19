"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко

В четверг, 19 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

  • Юлия Гришина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
  • Мыкола Вересень, журналист
  • Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
  • Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
  • Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"
  • Максим Яковлев, кандидат политических наук

Включения:

  • Михаил Саакашвили, политик
  • Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • Андрей Пионтковский, политолог (г. Вашингтон)
  • Василий Горбаль, член Совета Национального банка

Темы:

  • Смерть мэра. Что на самом деле произошло в Кривом Роге?
  • Избиение журналиста в центре Киева. Будут ли наказаны виновники?
  • Ужас в Афганистане. Почему события в Кабуле должны стать уроком для Украины?

Не пропустите - 19 августа в 21:00 "Народ против".