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"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей

В четверг, 19 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.

Гости:

Юлия Гришина, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"

Мыкола Вересень, журналист

Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Валерий Чалый, экс-посол Украины в США

Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"

Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"

Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Максим Яковлев, кандидат политических наук

Включения:

Михаил Саакашвили, политик

Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Андрей Пионтковский, политолог (г. Вашингтон)

Василий Горбаль, член Совета Национального банка

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