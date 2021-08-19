"Народ против": кто станет гостями программы Наташи Влащенко
Чиновники и политики будут бороться за доверие и уважение зрителей
В четверг, 19 августа, на телеканале "Украина 24" - новый выпуск шоу "Народ против" с Наташей Влащенко. В масштабном проекте, как в настоящем Колизее, известные чиновники борются за доверие и уважение зрителей, отвечая на провокационные вопросы.
Гости:
- Юлия Гришина, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Данил Гетманцев, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Ярослав Железняк, председатель фракции "Голос"
- Мыкола Вересень, журналист
- Ирина Верещук, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
- Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ"
- Алексей Кучеренко, народный депутат, фракция "Батькивщина"
- Денис Маслов, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"
- Максим Яковлев, кандидат политических наук
Включения:
- Михаил Саакашвили, политик
- Нестор Шуфрич, народный депутат, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- Андрей Пионтковский, политолог (г. Вашингтон)
- Василий Горбаль, член Совета Национального банка
Темы:
- Смерть мэра. Что на самом деле произошло в Кривом Роге?
- Избиение журналиста в центре Киева. Будут ли наказаны виновники?
- Ужас в Афганистане. Почему события в Кабуле должны стать уроком для Украины?
Не пропустите - 19 августа в 21:00 "Народ против".