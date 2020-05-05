23:28, 5 мая

"Особо не афишируем": Сивохо рассказал, что с его Платформой примирения Экс-советник секретаря СНБО говорит, что выбрал "тактику малых шагов"

Бывший советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо продолжает работу над так называемой Национальной платформой примирения.

Об этом Сивохо он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня надежда, что мы будем двигаться в сторону мира… Мы (Платформа примирения – ред.) продолжаем работать below the radar – ниже уровня радара – тем более что этому способствует карантинная обстановка. Мы продолжаем общение с людьми", - заявил он.

Читайте также Переговоры по Донбассу: дипломат объяснил неожиданное решение Зеленского

Сивохо отметил, что "только вернулся с Донбасса".

"Мы проводим консультации, привлекаем специалистов – не диванных, а которые работали вживую в разных странах. И, естественно, мы предпринимаем тактику малых шагов – наведение порядка на нашей территории, работа с жителями "серой" и "красной" зон. Делаем это, не особо афишируя", - пояснил он.

Напомним, бывший шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре 2019 года. Он заявлял, что будет заниматься вопросами реинтеграции Донбасса. В марте 2020 года он был уволен с должности после скандала с презентацией Национальной платформы примирения, когда участники войны на Донбассе обвинили его в тиражировании тезисов российской пропаганды.